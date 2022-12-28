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28 декабря

В Кремле прокомментировали указ о запрете экспорта нефти РФ по потолку цен

Газета.Ruиещё 28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о запрете экспорта российской нефти по потолку цен — суверенное право России. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле разъяснили указ о запрете экспорта нефти РФ по потолку цен
Фото: ТАССТАСС

«Это суверенное право России — отвечать на такие меры, как потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. По другим темам Россия находится в постоянным контакте со странами ОПЕК», — сказал он.

Ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже действующие контракты, если там указан потолок цен, добавил он.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти по потолку цен будут запрещены с 1 февраля 2023 года, следует из указа, подписанного 27 декабря российским президентом Владимиром Путиным.

Дату введения ограничений по нефтепродуктам определит российское правительство. Срок действия документа в настоящее время ограничен июлем следующего года.

Экономика,Цена на нефть,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ОПЕК,Правительство РФ,
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