В Кремле разъяснили указ о запрете экспорта нефти РФ по потолку цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о запрете экспорта российской нефти по потолку цен — суверенное право России. Об этом он сообщил журналистам.

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«Это суверенное право России — отвечать на такие меры, как потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. По другим темам Россия находится в постоянным контакте со странами ОПЕК», — сказал он.

Ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже действующие контракты, если там указан потолок цен, добавил он.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти по потолку цен будут запрещены с 1 февраля 2023 года, следует из указа, подписанного 27 декабря российским президентом Владимиром Путиным.