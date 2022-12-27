Названы последствия российского ответа на потолок цен на нефть

Финансовый аналитик, а также член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что российский ответ на введённый потолок цен на нефть может привести к дефициту на европейском рынке. Об этом сообщает News.ru.
Он также считает, что ответные меры могут серьёзно ударить как по промышленным предприятиям Европы, так и по рядовым потребителям. Разуваев добавил, что на российскую экономику потолок цен не окажет критического воздействия.
«Это может привести к серьезному дефициту на европейском рынке нефти. Что, несомненно, крайне больно ударит не только по промышленным предприятиям и государственному сектору, но и по потребителю в Еврозоне. Если говорить о России, то доля морского экспорта отечественной нефти в «недружественные» страны составляет 1.5 млн баррелей в сутки, от общего экспорта в 7 млн баррелей. Что, согласитесь, не так критично ни для населения, ни для государства в целом», – заявил Разуваев.
Эксперт добавил, что сейчас необходимо наблюдать за развитием событий, в особенности после того, как Евросоюз наладит новые логистические цепочки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение США и их союзниками потолка цен на нефть РФ.