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27 декабря

Названы последствия российского ответа на потолок цен на нефть

Елена Прошина

Финансовый аналитик, а также член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что российский ответ на введённый потолок цен на нефть может привести к дефициту на европейском рынке. Об этом сообщает News.ru.

Названы последствия российского ответа на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также считает, что ответные меры могут серьёзно ударить как по промышленным предприятиям Европы, так и по рядовым потребителям. Разуваев добавил, что на российскую экономику потолок цен не окажет критического воздействия.

«Это может привести к серьезному дефициту на европейском рынке нефти. Что, несомненно, крайне больно ударит не только по промышленным предприятиям и государственному сектору, но и по потребителю в Еврозоне. Если говорить о России, то доля морского экспорта отечественной нефти в «недружественные» страны составляет 1.5 млн баррелей в сутки, от общего экспорта в 7 млн баррелей. Что, согласитесь, не так критично ни для населения, ни для государства в целом», – заявил Разуваев.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо наблюдать за развитием событий, в особенности после того, как Евросоюз наладит новые логистические цепочки.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение США и их союзниками потолка цен на нефть РФ.

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