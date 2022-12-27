Названы последствия российского ответа на потолок цен на нефть

«Это может привести к серьезному дефициту на европейском рынке нефти. Что, несомненно, крайне больно ударит не только по промышленным предприятиям и государственному сектору, но и по потребителю в Еврозоне. Если говорить о России, то доля морского экспорта отечественной нефти в «недружественные» страны составляет 1.5 млн баррелей в сутки, от общего экспорта в 7 млн баррелей. Что, согласитесь, не так критично ни для населения, ни для государства в целом», – заявил Разуваев.