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28 декабря

Европе предрекли рост цен на нефть после реакции Путина

РИА "ФедералПресс"иещё 9

После того как президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти в страны, где предусмотрено применение потолка цен, над Европой нависла угроза увеличения стоимости черного золота. Об этом сообщили в шведском банке Handelsbanken.

Европе предрекли рост цен на нефть после реакции Путина
Фото: ТАССТАСС

«Сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены», – предупредил аналитик из банка Швеции Кристиан Копфер.

27 декабря Путин подписал указ, в котором вводится запрет на поставки нефти в страны, где был введен потолок цен на продажу ресурса. Из-за этого нефть для Европы значительно подорожает, считают в Швеции. На рост цен могут повлиять два фактора: поиск новых поставщиков и сокращение добычи нефти в России, передают «Известия».

Ранее Путин заявил, что введение потолка цен не отразится на России. Он отметил, что, несмотря на санкции, нефть продается по прежней стоимости, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Экономика,Цена на нефть,Владимир Путин,
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