Европе предрекли рост цен на нефть после реакции Путина

После того как президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти в страны, где предусмотрено применение потолка цен, над Европой нависла угроза увеличения стоимости черного золота. Об этом сообщили в шведском банке Handelsbanken.

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«Сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены», – предупредил аналитик из банка Швеции Кристиан Копфер.

27 декабря Путин подписал указ, в котором вводится запрет на поставки нефти в страны, где был введен потолок цен на продажу ресурса. Из-за этого нефть для Европы значительно подорожает, считают в Швеции. На рост цен могут повлиять два фактора: поиск новых поставщиков и сокращение добычи нефти в России, передают «Известия».