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27 декабря

Россия увеличила экспорт пшеничной муки

Lenta.ruиещё 1

Россия в 2022 году экспортировала рекордные 875 тысяч тонн пшеничной муки против 259 тысяч тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак. Об этом свидетельствуют данные обзора, подготовленного Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), передает «Интерфакс».

Россия увеличила экспорт пшеничной муки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам замгендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, рост обусловлен двумя факторами — во-первых, экспортная пошлина на пшеницу достаточно высока и стимулирует экспорт продуктов переработки. Во-вторых, Украина резко сократила экспорт муки, что способствует увеличению поставок как традиционным импортерам российской муки, так и на новые рынки.

Глазунова подчеркнула, что в уходящем году состав и рыночные доли импортеров российской пшеничной муки поменялись радикально — лидирующие позиции заняли Ирак (21,7 процента), затем следуют Афганистан (16,9 процента) и Турция (10,5 процентов).

Отмечается, что производство муки в этом году выросло на фоне рекордного урожая зерна. Пик пришелся на октябрь — 887 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что объединенная зерновая компания (ОЗК) собралась заказать 14 новых сухогрузов на российских верфях, чтобы вывозить зерно в развивающиеся страны. В пресс-службе Минсельхоза указали, что актуальность своего флота выросла из-за западных санкций, введенных посла начала конфликта на Украине.

Экономика,Ирина Глазунова,Объединенная зерновая компания,
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