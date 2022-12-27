Россия увеличила экспорт пшеничной муки

Россия в 2022 году экспортировала рекордные 875 тысяч тонн пшеничной муки против 259 тысяч тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак. Об этом свидетельствуют данные обзора, подготовленного Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), передает «Интерфакс».

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По словам замгендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, рост обусловлен двумя факторами — во-первых, экспортная пошлина на пшеницу достаточно высока и стимулирует экспорт продуктов переработки. Во-вторых, Украина резко сократила экспорт муки, что способствует увеличению поставок как традиционным импортерам российской муки, так и на новые рынки.

Глазунова подчеркнула, что в уходящем году состав и рыночные доли импортеров российской пшеничной муки поменялись радикально — лидирующие позиции заняли Ирак (21,7 процента), затем следуют Афганистан (16,9 процента) и Турция (10,5 процентов).

Отмечается, что производство муки в этом году выросло на фоне рекордного урожая зерна. Пик пришелся на октябрь — 887 тысяч тонн.