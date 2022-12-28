Помощник Путина разглядел «позитивный импульс» для экономики РФ в 2023 году

В России накопился значительный объем денежной массы, который не был реализован в 2022 году, заявил в беседе с РБК помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. Он подчеркнул, что в особенности это касается прироста рублевых остатков на счетах предприятий. По его прогнозам, за счет этого в 2023 году экономику России ждет «позитивный импульс».

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У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%, но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 трлн руб., 34%. <...> Эти фундаментальные факторы говорят о том, что в начале следующего года хороший позитивный импульс в экономике у нас будет, — сказал Орешкин.

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Он отметил, что накопленная денежная масса от предприятий будет реализована через рост заработных плат, инвестиции и пополнение запасов. При этом помощник президента считает, что такой тренд будет «робким» и не сможет пересилить волатильность в экономике России.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене. Он пояснил, что из-за этого доля доллара на внутреннем российском рынке сократилась, а население начало отказываться от этой валюты, что свидетельствует о достижении страной финансового суверенитета.