Ouest France: французам начали выдавать талоны на дрова

Жители Франции начали получать талоны на дрова для отопления собственных домов в связи с усилением энергетического кризиса и резким ростом цен на электроэнергию в начале зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает местное издание Ouest France.
Возможность получить так называемые «энергетические чеки» у граждан республики появилась с 27 декабря. С этого дня стартовала данная государственная программа поддержки наиболее уязвимых слоев населения, уточняется в статье.
«Французы, которые отапливаются дровами, могут с этого вторника, 27 декабря 2022 года, получить чек на сумму от 50 до 200 евро, в зависимости от их дохода и типа топлива <....> Французы, которые отапливаются дровами, и те, кто зарабатывает до 2260 евро на одного человека и до 4750 евро на пару с двумя детьми, смогут получить энергетический чек», — говорится в материале.
Согласно оценке правительства Франции, в стране порядка 2,6 млн домохозяйств отапливают помещения с помощью дров. Из них около 70% должны воспользоваться «энергетическими чеками», заключается в заметке.
30 ноября во Франции на полную мощность заработали две последние угольные электростанции, которые собирались закрыть навсегда. Сделать исключение стало возможно из-за усиления энергетического кризиса.