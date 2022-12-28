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28 декабря

Ouest France: французы стали получать талоны на дрова из-за резкого роста цен на энергию

Газета.Ru

Жители Франции начали получать талоны на дрова для отопления собственных домов в связи с усилением энергетического кризиса и резким ростом цен на электроэнергию в начале зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает местное издание Ouest France.

Ouest France: французам начали выдавать талоны на дрова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможность получить так называемые «энергетические чеки» у граждан республики появилась с 27 декабря. С этого дня стартовала данная государственная программа поддержки наиболее уязвимых слоев населения, уточняется в статье.

«Французы, которые отапливаются дровами, могут с этого вторника, 27 декабря 2022 года, получить чек на сумму от 50 до 200 евро, в зависимости от их дохода и типа топлива <....> Французы, которые отапливаются дровами, и те, кто зарабатывает до 2260 евро на одного человека и до 4750 евро на пару с двумя детьми, смогут получить энергетический чек», — говорится в материале.

Согласно оценке правительства Франции, в стране порядка 2,6 млн домохозяйств отапливают помещения с помощью дров. Из них около 70% должны воспользоваться «энергетическими чеками», заключается в заметке.

30 ноября во Франции на полную мощность заработали две последние угольные электростанции, которые собирались закрыть навсегда. Сделать исключение стало возможно из-за усиления энергетического кризиса.

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