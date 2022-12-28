Ouest France: французам начали выдавать талоны на дрова

«Французы, которые отапливаются дровами, могут с этого вторника, 27 декабря 2022 года, получить чек на сумму от 50 до 200 евро, в зависимости от их дохода и типа топлива <....> Французы, которые отапливаются дровами, и те, кто зарабатывает до 2260 евро на одного человека и до 4750 евро на пару с двумя детьми, смогут получить энергетический чек», — говорится в материале.