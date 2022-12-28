Мировые СМИ оценили ответные меры России по потолку цен на нефть

Западные СМИ назвали ожидаемым подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о запрете продажи нефти странам, установившим потолок цен на сырье. Подборку их высказываний приводит «Рамблер».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение Западом потолка цен на нефть из РФ.

Согласно тексту указа, спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», а также в целях «защиты нацинтересов России».

Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Присоединившиеся к введению потолка цен страны смогут получать российскую нефть только на основании спецразрешения президента РФ. Контроль за исполнением указа Путин поручил Минэнерго.

Газета The Guardian назвала указ Владимира Путина долгожданным.

«Россия обещала дать официальный ответ в течение нескольких недель, и окончательный указ в значительной степени подтвердил то, что официальные лица уже заявили публично», - отмечается в статье.

При этом издание приводит мнение аналитиков о том, что ограничение цен на российскую нефть западными странами не окажет непосредственного влияния на нефтяные доходы, которые в настоящее время получает Москва.

В свою очередь телеканал SVT процитировал слова аналитика сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиана Копфера о том, что запрет России на продажу своей нефти ряду стран может вызвать рост цен на рынке энергоресурсов, пишет ТАСС.

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли», - заметил он, назвав вполне ожидаемым ответ России.

При этом его озабоченность вызвало то, что Россия, которая является важным игроком на нефтяном рынке может сократить добычу нефти.

«Сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены», - заметил эксперт.