Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
28 декабря

Мировые СМИ оценили ответные меры России по потолку цен на нефть

Алиса Селезнёва

Западные СМИ назвали ожидаемым подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о запрете продажи нефти странам, установившим потолок цен на сырье. Подборку их высказываний приводит «Рамблер».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на введение Западом потолка цен на нефть из РФ.

В Кремле прокомментировали указ о запрете экспорта нефти РФ по потолку цен

Согласно тексту указа, спецмеры вводятся «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», а также в целях «защиты нацинтересов России».

Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Присоединившиеся к введению потолка цен страны смогут получать российскую нефть только на основании спецразрешения президента РФ. Контроль за исполнением указа Путин поручил Минэнерго.

Газета The Guardian назвала указ Владимира Путина долгожданным.

«Россия обещала дать официальный ответ в течение нескольких недель, и окончательный указ в значительной степени подтвердил то, что официальные лица уже заявили публично», - отмечается в статье.

При этом издание приводит мнение аналитиков о том, что ограничение цен на российскую нефть западными странами не окажет непосредственного влияния на нефтяные доходы, которые в настоящее время получает Москва.

В свою очередь телеканал SVT процитировал слова аналитика сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиана Копфера о том, что запрет России на продажу своей нефти ряду стран может вызвать рост цен на рынке энергоресурсов, пишет ТАСС.

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли», - заметил он, назвав вполне ожидаемым ответ России.

При этом его озабоченность вызвало то, что Россия, которая является важным игроком на нефтяном рынке может сократить добычу нефти.

«Сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены», - заметил эксперт.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Экономика,Цена на нефть,Владимир Путин,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители