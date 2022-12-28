Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
15 часов назад

Росстат: безработица в России в ноябре снизилась до нового исторического минимума в 3,7%

Газета.Ru

Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в ноябре текущего года снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщает РИА Новости ссылаясь на доклад ведомства.

Росстат: безработица в России в ноябре снизилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущий исторический минимум по безработице был зарегистрирован в августе, и составлял он 3,8%.

Из доклада следует также, что в текущем году безработица в России пять раз обновляла исторические минимумы: в феврале (4,1%), в апреле (4%), в мае (3,9%), а потом в августе. В сентябре и октябре показатель вырос до отметки 3,9%. В ноябре исторический минимум обновился.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7% (без исключения сезонного фактора)», — сообщает статистическое ведомство.

В докладе уточняется, что в ноябре 2022 года 2,7 млн человек в возрасте старше 15 лет классифицировались как безработные. В октябре безработных было 2,897 млн человек.

Экономика,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители