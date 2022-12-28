Росстат: безработица в России в ноябре снизилась

Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в ноябре текущего года снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщает РИА Новости ссылаясь на доклад ведомства.

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Предыдущий исторический минимум по безработице был зарегистрирован в августе, и составлял он 3,8%.

Из доклада следует также, что в текущем году безработица в России пять раз обновляла исторические минимумы: в феврале (4,1%), в апреле (4%), в мае (3,9%), а потом в августе. В сентябре и октябре показатель вырос до отметки 3,9%. В ноябре исторический минимум обновился.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7% (без исключения сезонного фактора)», — сообщает статистическое ведомство.