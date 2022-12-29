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1 час назад

Индия в декабре стала ключевым рынком для морских партий российской нефти

ТАСС

После вступления в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским путем Индия с отрывом стала крупнейшим рынком для этих партий сырья с долей как минимум в 42%, говорится в отчете Центра развития энергетики.

Отмечается, что в текущем году направления экспорта изменились радикальным образом. Так, в феврале 70% морского экспорта нефти из России приходилось на страны ЕС и Великобританию, и еще 9% - на Японию и Южную Корею.

"Таким образом, совокупная доля Китая и Турции в морских поставках нефти из РФ занимала немногим более 20%, а поставок в Индию фактически не было. В первой половине декабря Индия стала с отрывом крупнейшим рынком для морских партий российской нефти с долей как минимум в 42%", - указывается в отчете.

При этом пока остаются неизвестными пункты назначения для примерно 20% объемов, отгруженных из российских портов в первой половине декабря. Эксперты допускают, что значительная доля этих поставок после перегрузки в более крупные танкеры может в конечном итоге тоже оказаться в Индии.

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По данным Центра развития энергетики, морские отгрузки российской нефти в течение года оставались относительно стабильными - 3,1 млн баррелей в сутки в январе против примерно 3,2 млн баррелей в ноябре. Тем не менее введенное в декабре эмбарго ЕС привело к сокращению общего экспорта на 11-13% по сравнению с ноябре.

В целом эксперты отмечают, что благодаря перестройке логистики и предоставлению значительных дисконтов российским нефтекомпаниям удалось стабилизировать экспортные отгрузки, перенаправляя их в страны Азии.

Экономика,ЕС,
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