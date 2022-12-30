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3 часа назад

В Минэнерго Казахстана спрогнозировали рост цен на нефть из-за введения ЕС лимита

RT на русскомиещё 3

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков спрогнозировал рост стоимости нефти на мировых рынках из-за введения потолка цен на российские энергоресурсы.

В Казахстане спрогнозировали рост цен на нефть из-за потолка цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если с рынка уходит какой-то объём нефти, его пытаются заместить другими источниками... При резком сокращении и уходе с рынка большого объёма нефти цены, как правило, растут», — цитирует его ТАСС.

По словам Акчулакова, Россия является одним из крупнейших производителей и поставщиков нефти на международные рынки.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

При этом своим специальным решением он сможет разрешать поставки в такие страны.

Экономика,Болат Акчулаков,Владимир Путин,ЕС,
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