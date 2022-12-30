Минфин исключит из ФНБ три валюты

Из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) исчезнут евро, иены и фунты стерлингов - их исключит Минфин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту, до 40% — в золото.

Собеседники утверждают, что ведомству удалось определиться с новой структурой ФНБ. Также они сообщают о подготовке соответствующего приказа министерством.

Кроме того, стало известно о том, что в новой структуре доли активов будут варьироваться.

В прошлом году Минфин утвердил пропорции, согласно которым ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Раньше в составе была американская валюта.

В Банке России средства в ряде валют заблокировали на фоне санкционной политики Запада. Речь идет о евро, фунтах и иенах.

На 1 декабря объем ФНБ оценивался в 11,4 триллиона рублей, или 8,5% от ожидаемого на текущий год ВВП. Ликвидная часть оценивалась в 7,6 триллиона, или 5,7% ВВП.