Назван срок начала производства МС-21 с российскими двигателями

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала серийного производства самолета МС-21 с российскими двигателями. Его слова в интервью телеканалу «Россия 24» передает РИА Новости.

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Как рассказал Мантуров, производство МС-21 начнется с 2025 года.

«Мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям», — добавил он.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первые шесть среднемагистральных лайнеров МС-21 должны быть поставлены в авиакомпании через два года, в конце 2024-го. Он объяснил, что до начала поставок абсолютно новый самолет должен отлетать всю программу испытаний и получить сертификат.