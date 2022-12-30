FT: правительство Тони Блэра обсуждало разрушение ОПЕК

Правительство лейбористов под руководством Тони Блэра, занимавшего пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, рассматривало планы по разрушению объединения ОПЕК ради снижения цен на нефть. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

Секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд в конце 2002 года говорил о "смене режима" в Ираке, что позволило бы увеличить предложение нефти на международном рынке. Официальные лица британского МИД обсуждали "уникальную возможность" от смены режима: предполагалось, что в период "от пяти до восьми лет" в стране можно было нарастить добычу.

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Чиновники также предложили побудить Венесуэлу или Нигерию покинуть объединение, что снизило бы цены на сырье - в начале 2002 года нефть марки Brent стоила $19 за баррель, к январю 2003 ее цена выросла до $31. По мнению Лондона, эти страны могли бы заинтересоваться увеличением добычи, так как более не будут привязаны к квотам ОПЕК.

"Но, вероятно, они бы поняли, что в конечном итоге ОПЕК, скорее всего, ослабеет, что приведет к значительному падению цен на нефть, а это не соответствует их интересам", - говорится в документе.

Также планировалось призвать Саудовскую Аравию максимально нарастить добычу, хотя признавалось, что она может "выразить сомнения" относительно мотивов Великобритании. В документе говорится о планах по содействию добыче в странах, не входящих в ОПЕК, например, посредством "продвижения политической стабильности" и "финансирования нефтяной инфраструктуры". Кроме того, Хейвуд писал, что стоит как можно быстрее снизить зависимость от ОПЕК, заключив с Россией долгосрочные контракты о поставках по фиксированным ценам.