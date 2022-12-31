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6 часов назад

Аналитики предсказали судьбу рубля в следующем году

Елена Прошина

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам ослабеет в следующем году, однако значительного падения не случится. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков из крупнейших рейтинговых, брокерских и консалтинговых компаний и банков.

Аналитики предсказали судьбу рубля в следующем году
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, в 2023 году средний курс рубля к доллару может колебаться в диапазоне 70,1-73,3, к юаню — 10,4-10,5, а к евро — 73,6-77. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, что в следующем году такой же сильной волатильности рубля ждать не стоит.

Директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова выразила мнение, что ограничения в экспорте сыграют значительную роль в положении курса рубля.

Начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев при этом считает, что на фоне западных ограничений и сохранения контроля за движением денежных средств влияние стоимости энергоносителей на обменные курсы рубля повышается.

Ранее губернатор Челябинской области и глава комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер заявил, что ослабление курса рубля — скорее хорошо, чем плохо. Он считает, что доллар по 70 рублей с точки зрения экономики лучше, чем доллар по 60 рублей.

Раскрыта годовая динамика рубля к доллару и евро

Экономика,Елена Анисимова,Михаил Васильев,Владимир Евстифеев,Алексей Текслер,Совкомбанк,
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