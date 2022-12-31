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8 часов назад

Политолог назвал оплату долга за газ в рублях компромиссом для России и Запада

Илья Родин

Политолог Александр Дудчак прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина разрешить иностранным покупателям оплатить долг за газ в своих валютах. Он отметил, что недружественные страны никогда не платили в рублях за российские ресурсы. Об это пишет портал «360».

Назван компромисс по оплате долга за газ для России и Запада
Фото: ТАССТАСС

Александр Дудчак напомнил, что речь идет о погашении долгов. Покупатели российского голубого топлива смогут оплатить задолженность в Газпромбанке. Валюту они должны будут перечислить на специальный счет.

Иностранные заказчики ранее не расплачивались рублями, проводили все операции через этот банк в валюте, пояснил политолог. Он добавил, что в дальнейшем валюты конвертировались в рубли.

Дудчак заметил, что если бы оплата производилась по другой схеме, в рамках которой импортеры покупали бы на Московской бирже рубли и рассчитывались ими, то Россия могла бы заявлять, что оплата идет в российской валюте.

Он констатировал, что принятый вариант расчетов в конечном итоге является компромиссным как для России, так и для западных стран.

В указе главы государства есть интересная оговорка, резюмировал Дудчак. Погашение долга не означает, что поставки газа будут продолжаться в дальнейшем, уточнил он.

Экономика,Александр Дудчак,Владимир Путин,Газпромбанк,Московская биржа,
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