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5 часов назад

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Lenta.ruиещё 3

Даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в Германии останутся высокими. Это в интервью Bild констатировал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, стоит относиться к нынешним ценам на энергоносители как к «новой обыденности», поскольку вместо дешевого трубопроводного газа из России Берлин вынужден закупать дорогой сжиженный газ. Однако, заверил чиновник, для потребителей уровень цен будет выше, «но без разрушительных пиков».

Газ продолжает дешеветь на фоне аномально теплой погоды в Европе. Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит агентство Bloomberg, в некоторых городах региона температура в первый день нового года будет достигать 15-18 градусов. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

Экономика,Цена на нефть,Кристиан Линднер,
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