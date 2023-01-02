Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в Германии останутся высокими. Это в интервью Bild констатировал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

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По его словам, стоит относиться к нынешним ценам на энергоносители как к «новой обыденности», поскольку вместо дешевого трубопроводного газа из России Берлин вынужден закупать дорогой сжиженный газ. Однако, заверил чиновник, для потребителей уровень цен будет выше, «но без разрушительных пиков».