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2 часа назад

МВФ: ситуация с COVID-19 в Китае негативно повлияет на экономику

Илья Родин

Наблюдаемый в настоящее время в Китае рост числа заражений COVID-19 может негативно повлиять на мировую экономику в краткосрочной перспективе, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

МВФ: ситуация с COVID-19 в Китае негативно повлияет на экономику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Георгиева подчеркнула, что экономика КНР резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Она добавила, что впервые за 40 лет экономический рост страны может оказаться либо на уровне глобального экономического роста, либо ниже него.

По ее оценке, ослабление антиковидных мер в КНР в ближайшие 3-6 месяцев может привести к значительному росту числа заражений.

Си Цзиньпин призвал Китай сплотиться на новом этапе борьбы с COVID-19

Ранее Георгиева предупредила, что экономику Евросоюза, а также Китая и США ждет замедление в 2023 году.

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