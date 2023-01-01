МВФ: ситуация с COVID-19 в Китае негативно повлияет на экономику

Наблюдаемый в настоящее время в Китае рост числа заражений COVID-19 может негативно повлиять на мировую экономику в краткосрочной перспективе, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева подчеркнула, что экономика КНР резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Она добавила, что впервые за 40 лет экономический рост страны может оказаться либо на уровне глобального экономического роста, либо ниже него.

По ее оценке, ослабление антиковидных мер в КНР в ближайшие 3-6 месяцев может привести к значительному росту числа заражений.