На Западе назвали три причины устойчивости российской экономики

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер рассказал, почему Россия так легко справилась со всеми санкциями. В первую очередь, устойчивость экономики РФ – это результат от продажи нефти и газа, передает РИА Новости.

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«Доходы России от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки», – отметил Беккер.

Вторая причина – действия Центробанка, которые помогли преодолеть проблемы, возникшие в финансовой отрасли после введения санкций в отношении банковской системы.

Третья причина, считает Беккер, – это опыт предыдущих кризисов. В России уже пережили несколько кризисов, пояснил экономист. Например, в 1998 году или 2008–2009 годах. Поэтому российские специалисты знают, какие меры они могут принять для смягчения последствий от санкций, цитирует эксперта РИА Новости.