СБУ предъявила обвинение главе Банка России

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В СБУ пояснили, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России.

Кроме того, отметили в ведомстве, Набиуллина организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины», а также способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны.