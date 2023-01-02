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1 час назад

СБУ предъявила обвинение главе Банка России Набиуллиной

Илья Родин

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 2 января, предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СБУ предъявила обвинение главе Банка России
Фото: ТАССТАСС

В СБУ пояснили, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России.

Кроме того, отметили в ведомстве, Набиуллина организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины», а также способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

В СБУ уточнили, что главе Банка России предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, добавили в ведомстве, в настоящее время обсуждается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.

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