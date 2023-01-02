СБУ предъявила обвинение главе Банка России

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 2 января, предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В СБУ пояснили, что следователи собрали доказательства участия главы Центробанка РФ в финансировании военных группировок России.
Кроме того, отметили в ведомстве, Набиуллина организовала «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины», а также способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны.
В СБУ уточнили, что главе Банка России предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, добавили в ведомстве, в настоящее время обсуждается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.