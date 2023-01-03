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4 часа назад

FT: Британия столкнется с сильнейшей и наиболее продолжительной рецессией среди стран G7

ТАССиещё 3

Великобританию в 2023 году ждет наиболее сильная рецессия в экономике по сравнению с другими странами Группы семи (G7). Об этом в понедельник вечером сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Названа страна с наиболее продолжительной рецессией среди участников G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их оценке, инфляционный шок, вызванный пандемией коронавируса и событиями на Украине, будет ощущаться в Великобритании в течение более длительного периода времени, чем где-либо еще, из-за чего Банк Англии, который выполняет в Соединенном Королевстве функции Центробанка, будет вынужден сохранять на высоком уровне ключевую ставку, а правительство страны - проводить жесткую фискальную политику. Экономисты полагают, что британский ВВП, который начал снижаться в квартальном выражении с конца весны 2022 года, продолжит свое падение в наступившем году.

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Издание подчеркнуло, что подобная ситуация отразится на реальном уровне доходов домохозяйств в Великобритании, которые и так страдают от роста цен на продукты и электроэнергию. По мнению экспертов, для потребителей 2023 год в королевстве будет "жестким, мрачным, суровым, несчастным или ужасным". Согласно аналитической компании Consensus Economics, в 2023 году ВВП Великобритании сократится на 1%, в то время как ВВП еврозоны - на 0,1%, а экономика США увеличится на 0,25%.

Financial Times добавила, что из-за отсутствия достаточного числа газовых хранилищ резкий рост цен на энергоносители особенно сильно сказывается на королевстве. При этом проблемы Великобритании, как считает профессор Лондонской школы экономики Рикарду Рейш, усугубляются неопределенностью на рынке труда, которая сложилась вследствие выхода страны из Евросоюза.

Согласно отчету Национальной статистической службы, инфляция в Соединенном Королевстве составила в ноябре 10,7% в годовом исчислении. Основным фактором роста цен было названо повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант сообщил, что экономика страны вступила в этап рецессии.

В декабре Банк Англии повысил ставку девятый раз подряд - на 50 б.п., до 3,5% годовых. Премьер-министр королевства Риши Сунак 31 декабря заявил, что в 2023 году время трудностей в Великобритании продолжится из-за последствий конфликта на Украине.

Экономика,Джереми Хант,ЕС,
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