Дан прогноз по ситуации с мировой экономикой в 2023 году

Существенное влияние на мировую экономику в 2023 году будут оказывать Китай и ситуация на территории Украины, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. При этом он не ожидает глубокой рецессии. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по экономической ситуации.

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Основные факторы

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Больше всего мировая экономика в ближайшее время будет зависеть от двух факторов, считает специалист.

«Первый фактор — это Китай. Китайская экономика сейчас испытывает определенные проблемы. Если эти проблемы будут усиливаться, возможно, это добавит вероятности рецессии. Второй фактор — это события вокруг Украины. Это действительно сказывается на многих странах и тоже не добавляет оптимизма ни инвесторам, ни мировой экономике», — объяснил он.

США и Китай

Состояние экономик США и Китая будет напрямую влиять на положение дел в мире в целом, считает Николай Кульбака.

Вероятность того, что Китай выйдет на доковидный уровень роста вообще очень маленькая, считает экономист.

«Во-первых, сейчас в связи с ростом авторитаризма в Китае идет замедление. Во-вторых, Китай пока никак не прекратил ковидные ограничения, которые у него довольно жесткие. В-третьих, у Китая неблагоприятная демография. У Китая сейчас начинается спад численности населения, который будет постепенно расти. Что касается США, небольшая рецессия там вероятна. Рецессии в американской экономике случаются время от времени, но ничего страшного от этого не будет», — полагает он.

Рецессия

По мнению Николая Кульбаки, для серьезной мировой рецессии нет предпосылок. Она не продлится дольше года, считает специалист.

«Как только начинается серьезная рецессия, то большинство денег в мире начинают бежать в сторону наиболее сильных экономик, то есть прежде всего в США. Это будет означать, что американский доллар будет укрепляться. Всем остальным валютам развивающихся стран придется бороться с кризисом, потому что во время кризиса развивающиеся экономики, к которым, кстати, относится и Россия, страдают от этого быстрее и больше», — сказал он.

Взлеты и падения экономических блоков

В 2023 году экономику России могут ждать сложности, считает Николай Кульбака. Но партнеры, с которыми она укрепляет отношения, будут расти, считает он.

«Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран. Дальше все будет очень индивидуально, потому что страны достаточно сильно отличаются, и политика их может несколько поменяться, но в целом многое будет зависеть от конкретных действий конкретных стран», — отметил экономист

Денежно-кредитная политика не сильно поменяется, потому что основные потоки останутся. Главные мировые игроки — США, Евросоюз и Китай — сохранят свои позиции.

Ранее глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране будет замедляться. Она подчеркнула, что рост цен продолжит замедляться. Глава регулятора не исключила, что весной 2023-го инфляция может опуститься ниже целевых четырех процентов.