На Украине нашли способ обеспечить страну энергией

Несмотря на это, по словам Шмыгаля , Украина «продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить полную энергетическую независимость».

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что удары по инфраструктуре Украины в теории могут привести к тотальному блэкауту, однако на практике такая вероятность достаточно низка. Вместе с тем он назвал уровень повреждений объектов энергетики страны беспрецедентным. По его словам, большая часть системы повреждена или уничтожена.