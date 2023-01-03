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1 час назад

На Украине нашли способ обеспечить страну энергией

Lenta.ruиещё 4

Украина планирует строить мини-электростанции для децентрализации своей энергосистемы. О нахождении способа обеспечить страну энергией заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС во вторник, 3 января.

На Украине нашли способ обеспечить страну энергией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему», — пояснил он.

Украинский политик уточнил, что следует более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации и водородных технологий.

Несмотря на это, по словам Шмыгаля, Украина «продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, чтобы обеспечить полную энергетическую независимость».

Путин объяснил удары по Украине

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что удары по инфраструктуре Украины в теории могут привести к тотальному блэкауту, однако на практике такая вероятность достаточно низка. Вместе с тем он назвал уровень повреждений объектов энергетики страны беспрецедентным. По его словам, большая часть системы повреждена или уничтожена.

Экономика,Владимир Кудрицкий,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,
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