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27 минут назад

Италии предсказали долговой кризис

Lenta.ru

Италия может столкнуться с долговым кризисом, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличивает процентные ставки и планирует приобрести меньшее число облигацией в ближайшем будущем. Об этом написала газета Financial Times.

Италии предсказали долговой кризис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание провело опрос, в котором поучаствовали десять экономистов. Девять из них назвали Италию страной еврозоны, которая больше всех рискует испытать некоррелированное падение на рынках государственных облигаций. Кроме того, Италию назвали слабейшим государством еврозоны.

Автор статьи отметил, что итальянское правительство премьер-министра Джорджи Мелони стремится сократить бюджетный дефицит страны с 5,6 процента ВВП до 4,5 процента в 2023 году, а в 2024 году — до трех процентов. Однако государственный долг Италии является одним из самых больших в Европе и превышает 145 процентов от ВВП.

Ведущий экономист итальянского банка UniCredit Марко Валли добавил, что «более высокие потребности страны в рефинансировании долга» и «потенциально сложные» политические обстоятельства усугубляют положение Италии на рынках облигаций.

Мелони раскритиковала планы ЕЦБ продолжать повышать ставки.

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«Было бы полезно, если бы ЕЦБ хорошо справлялся со своей коммуникацией, <...> иначе он рискует вызвать если не панику, то колебания на рынке, которые сведут на нет усилия, предпринимаемые правительствами», — подчеркнула она.

Ранее в Италии предупредили о росте цен на газ. С таким прогнозом выступил президент Управления по энергетике, сетям и окружающей среды страны Стефано Бессегини.

Экономика,ЕЦБ,
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