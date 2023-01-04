Европа оказалась неспособна отказаться от российского газа

РФ вошла в тройку крупнейших европейских поставщиков СПГ
В 2022 году Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Европу после США и Катара. Об этом сообщил консультант компании «Выгон консалтинг» Иван Тимонин, передает «Прайм».
По его словам, в 2022 году Россия экспортировала в Европу более 16 миллионов тонн. По сравнению с годом до этого и несмотря на санкции и стремления Европы отказаться от энергоресурсов, объем поставок РФ в европейский регион вырос на три миллиона тонн.
Крупнейшим экспортером СПГ в 2022 году стали США, которые направили в ЕС свыше 53 миллионов тонн или почти в два с половиной раза больше, чем в 2021 году. На втором месте оказался Катар, поставивший в Европу 19 миллионов тонн. Также значимыми экспортерами в ЕС в 2022 году оказались Алжир, Нигерия и Египет.