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57 минут назад

Европа оказалась неспособна отказаться от российского газа

Лера Букина

РФ вошла в тройку крупнейших европейских поставщиков СПГ

Европа оказалась неспособна отказаться от российского газа
Фото: ТАССТАСС

В 2022 году Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в Европу после США и Катара. Об этом сообщил консультант компании «Выгон консалтинг» Иван Тимонин, передает «Прайм».

По его словам, в 2022 году Россия экспортировала в Европу более 16 миллионов тонн. По сравнению с годом до этого и несмотря на санкции и стремления Европы отказаться от энергоресурсов, объем поставок РФ в европейский регион вырос на три миллиона тонн.

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Крупнейшим экспортером СПГ в 2022 году стали США, которые направили в ЕС свыше 53 миллионов тонн или почти в два с половиной раза больше, чем в 2021 году. На втором месте оказался Катар, поставивший в Европу 19 миллионов тонн. Также значимыми экспортерами в ЕС в 2022 году оказались Алжир, Нигерия и Египет.

Экономика,ЕС,
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