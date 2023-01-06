МИД Эстонии выступил с заявлением о цене для нефти из России

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что потолок цен для нефти из России должен быть ниже рыночной стоимости сырой нефти. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции после заседания правительства республики, трансляция велась на портале Delfi.ee.
По его словам, установленный в декабре ЕС потолок для российской нефти не вызвал глобального топливного кризиса, «поэтому разумно понизить его с 60 долларов за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть ниже этого потолка».
Дипломат отметил, что эту процедуру можно осуществить уже в середине января.
«По инициативе Эстонии и Польши решено регулярно пересматривать ценовой потолок», — добавил Рейнсалу.
Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.