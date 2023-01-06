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1 час назад

МИД Эстонии призвал снизить потолок цен для нефти из России

Lenta.ruиещё 1

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что потолок цен для нефти из России должен быть ниже рыночной стоимости сырой нефти. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции после заседания правительства республики, трансляция велась на портале Delfi.ee.

МИД Эстонии выступил с заявлением о цене для нефти из России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, установленный в декабре ЕС потолок для российской нефти не вызвал глобального топливного кризиса, «поэтому разумно понизить его с 60 долларов за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть ниже этого потолка».

Дипломат отметил, что эту процедуру можно осуществить уже в середине января.

«По инициативе Эстонии и Польши решено регулярно пересматривать ценовой потолок», — добавил Рейнсалу.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

Экономика,ЕС,
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