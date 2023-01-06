Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну оценил запасы газа в стране в беседе с телеканалом «Голос Бессарабии». Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, страна обеспечена газом, который закачен в хранилища Румынии и Украины, до конца февраля 2023 года. По его словам, точные объемы газа в республике не раскрываются из соображений безопасности.

«Объемов, которые у нас есть в хранилищах, безусловно хватит на январь и февраль», — добавил он.

Спыну также отметил, что Кишинев каждый день производит закупки природного газа у стран Европы, где стоимость топлива в последнее время резко снизилась.

В конце декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к гражданам республики с призывом продолжать экономию потребления энергоресурсов.