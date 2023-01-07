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1 час назад

Мирошник: Запад найдет, на кого «перевесить» выдаваемые Украине кредиты

Никита Бородкин

Западные финансовые круги сознательно оформляют все свои вливания в украинскую экономику в виде кредитов, чтобы заставить выплачивать долги любое государственное образование, которое появится на территории страны. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Мирошник: Запад найдет, на кого «перевесить» выдаваемые Украине кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, западные спонсоры Киева просчитывают все риски выдаваемой финансовой помощи, превращая их в свой актив.

«Эти долги будут гирями на руках и ногах у любого образования, которое появится на территории Украины, а если эта зона будет под контролем России, ей попытаются их навесить. А не возьмет — будут блокировать всю внешнюю торговлю», — сказал Мирошник.

Экс-посол напомнил, что за 2022 год Киев получил от запада 58% своего «бюджета», что составляет порядка 32,1 млрд долларов. Три четверти этих средств — кредитные ресурсы под различные условия. Некоторые из требований Киев уже выполнил: в частности, крупным западным агрохолдингам уже перешли в собственность 16 млн га украинских земель.

Экономика,Родион Мирошник,
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