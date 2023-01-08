Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил, что ближайшие два года ситуация в сфере европейской энергетики будет оставаться тяжелой и отказ от российского газа в течение этого времени точно невозможен. Такой прогноз он сделал в воскресном интервью национальной радиостанции «Кошут», сообщает ТАСС.

Интервьюер задал вопросу Лантошу о возможном дефиците газа в ЕС в объеме 30 миллиардов кубометров. Политик заверил, что государства содружества уже предпринимают меры: в странах Евросоюза, имеющих выход к морю, идет строительство 25 крупных терминалов для приема сжиженного природного газа. По его словам, со временем он заменит российский газ, поступавший по трубопроводу «Северный поток», а нынче идущий через «Турецкий поток».

Политик подчеркнул, что только в тот момент, когда терминалы будут достроены, можно будет говорить о независимости от российского энергоресурса.

«Строительство терминалов уже началось, но 2023-2024 годы будут тяжелыми для Европы», — отметил он.

Лантош добавил, что уровень запасов топлива в газохранилищах страны сейчас достаточно высокий, так как страна получает газ по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Он утверждает, что поэтому жители Венгрии платят за газ меньше всех в Евросоюзе. Тем не менее политик обозначил твердое намерение добиваться укрепления энергетической независимости страны и использовать в этих целях собственные источники энергии, включая альтернативную и ядерную энергетику.