Евросоюз может начать переговоры по возобновлению поставок российского газа в ближайшие месяцы. Об этом сообщил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям».

« Россия — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой », — добавил парламентарий.

В Евросоюзе энергетический кризис усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. Еврокомиссия вскоре призвала европейские страны готовиться к прекращению поставок из РФ. Помимо этого, был введен в действие план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15 процентов на период до 31 марта 2023 года.