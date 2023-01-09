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1 час назад

Экономист Ракша поделился прогнозам на курс доллара в 2023 году

Газета.Ru

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша дал прогноз по курсу доллара в 2023 году, пишет KP.RU.

Экономист предсказал курс доллара в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным эксперта, курс будет зависеть от дефицита бюджета и от ситуации на рынке нефти.

"Но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85-90 рублей", — поделился мнением Ракша.

Также аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам.

В 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м, добавил экономист.

Ранее экономист Александр Баранов сообщил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.

Экономика,Александр Баранов,
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