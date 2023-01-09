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1 час назад

Власти России утвердили правила выдачи ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции

Газета.Ruиещё 1

Российские власти определили требования к иностранцам, которые хотят получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В РФ утвердили правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для получения ВНЖ в России необходимо вложить от 15 млн рублей в социально значимые проекты регионов или 30 млн рублей — в капитал российского юрлица. Другие варианты — регистрация и не менее чем двухлетнее владение бизнесом с уплатой в год от 4 млн рублей налогов или покупка недвижимости с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн рублей.

В публикации отметили, что с 11 января инвесторы смогут получать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание (РВП). Эксперты рынка посчитали, что с инвесторов снялась хотя бы одна проблема, которая ранее заключалась в получении РВП. Однако сложности с ежегодным подтверждением ВНЖ, причем бессрочным, остались.

По данным издания, возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции широко распространена по всему миру, причем чаще всего это делают небольшие страны для привлечения зарубежного капитала. При этом по сравнению с другими странами, российские требования выглядят не такими привлекательными.

Однако в последнее время популярность стали набирать визы «цифровых кочевников» или стартап-визы, которые также позволяют получить ВНЖ. В этом случае потенциальный резидент должен выполнять условия по уровню ежемесячного дохода. Например, в Португалии порог для такой визы может варьироваться от €600 до €3 тыс. в месяц.

В конце ноября РБК, ссылаясь на пресс-службу армянской полиции писал, что в Армении в несколько раз выросло число временных регистраций российских граждан.

Экономика,Коммерсант,
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