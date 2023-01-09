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1 час назад

Казахстан разорвёт соглашение с РФ о взаимной конвертируемости рубля и тенге

Национальная Служба Новостей

Казахстан планирует разорвать соглашение с Российской Федерацией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют - рубля и тенге. Соответствующий документ размещён для общественного обсуждения на официальном портале проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов Казахстана.

Казахстан решил разорвать с Россией одно из соглашений
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Уточняется, что решение предполагается утвердить в связи с тем, что вышеуказанное соглашение потеряло свою актуальность. Министерству иностранных дел Казахстана предписано направить уведомление кабинету министров России о планах Астаны денонсировать договорённость от 20 января 1995 года.

Согласно данному соглашению, Россия и Казахстан взяли на себя обязательства поэтапно принимать меры по стабилизации курсов рубля и тенге по отношению друг к другу, а также к свободно конвертируемым валютам с целью достижения их взаимной конвертируемости.

В конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не поддержала антироссийские санкции. Однако при этом, как цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН», Казахстан не намерен помогать России обходить ограничительные меры.

Экономика,Мухтар Тлеуберди,
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