Казахстан решил разорвать с Россией одно из соглашений

Казахстан планирует разорвать соглашение с Российской Федерацией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют - рубля и тенге. Соответствующий документ размещён для общественного обсуждения на официальном портале проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов Казахстана.
Уточняется, что решение предполагается утвердить в связи с тем, что вышеуказанное соглашение потеряло свою актуальность. Министерству иностранных дел Казахстана предписано направить уведомление кабинету министров России о планах Астаны денонсировать договорённость от 20 января 1995 года.
Согласно данному соглашению, Россия и Казахстан взяли на себя обязательства поэтапно принимать меры по стабилизации курсов рубля и тенге по отношению друг к другу, а также к свободно конвертируемым валютам с целью достижения их взаимной конвертируемости.
В конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не поддержала антироссийские санкции. Однако при этом, как цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН», Казахстан не намерен помогать России обходить ограничительные меры.