Казахстан решил разорвать с Россией одно из соглашений

Казахстан планирует разорвать соглашение с Российской Федерацией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют - рубля и тенге. Соответствующий документ размещён для общественного обсуждения на официальном портале проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов Казахстана.

Фото: Национальная Служба Новостей Национальная Служба Новостей

Уточняется, что решение предполагается утвердить в связи с тем, что вышеуказанное соглашение потеряло свою актуальность. Министерству иностранных дел Казахстана предписано направить уведомление кабинету министров России о планах Астаны денонсировать договорённость от 20 января 1995 года.

Согласно данному соглашению, Россия и Казахстан взяли на себя обязательства поэтапно принимать меры по стабилизации курсов рубля и тенге по отношению друг к другу, а также к свободно конвертируемым валютам с целью достижения их взаимной конвертируемости.