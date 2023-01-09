Ситуация с коронавирусом в Китае повлияла на цены на нефть

Сообщается, что 9 декабря мировые цены на нефть увеличились более чем на 2%. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,53% до 80,56 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 4% и превысили 76 долларов за баррель.

Текущий рост цен на нефть связывают с ослаблением мер борьбы с COVID в Китае. В конце 2022 года власти Китая начали отменять антиковидные ограничения, которые считались наиболее строгими на планете. А с начала 2023 года, как сообщает ряд СМИ, правительство КНР собирается открыть страну для свободного перемещения как для своих граждан, так и для зарубежных туристов.