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55 минут назад

Силуанов сообщил, что дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей

Газета.Ruиещё 9

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей или 2,3% ВВП. Его слова передает РИА Новости.

Минфин оценил дефицит бюджета за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце декабря глава Минфина РФ сообщал, что расходы российского бюджета в 2022 году выросли до более 30 трлн рублей с планового показателя в 29 трлн рублей, а дефицит составил 2% ВВП вместо 0,9% ВВП соответственно.

По словам Силуанова, начало спецоперации на Украине изменило макроэкономическую ситуацию, также российское правительство приняло меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, что «потребовало немаленький объем ресурсов».

В 2025 году, согласно федеральному бюджету, дефицит бюджета должен опуститься с 2% до 0,7%, рассказал министр.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Правительство РФ,
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