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1 час назад

В Агроэкспорте назвали крупнейшего покупателя российской муки в 2022 году

Елена Прошина

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации «Агроэкспорт» опубликовал данные о экспорте российской муки за 2022 год. Согласно этим данным, экспорт муки увеличился в 3,5 раза.

Назван крупнейший покупатель российской муки
Фото: ТАССТАСС

Всего за прошлый год была отправлена на экспорт 881 тысяча тонн российской муки. Крупнейшим покупателем стала Грузия – туда было отправлено 202 тысячи тонн муки, что в 4,7 раза выше показателей 2021 года.

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Вторым из крупнейших импортеров муки из России стал Ирак. Поставки в эту страну увеличились в 12 раз и составили 158 тысяч тонн. Третье место занял Афганистан, который купил 131 тысячу тонн, что в 4,9 раз больше, чем в 2021 году.

Кроме того, в минувшем году мука из России впервые была отправлена в Египет, Уганду, Сенегал и Шри-Ланку.

Ранее стало известно, что в ноябре 2022 года Германия нарастила экспорт в Россию на 12,3%.

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