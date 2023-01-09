Названа сумма госдолга Украины

Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен), пишет издание «Лига.нет» со ссылкой на данные министерства финансов страны.

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Журналисты уточнили, что из почти 18 миллиардов долларов 14,6 миллиарда будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 миллиарда долларов Киев должен передать на обслуживание и погашение государственного внешнего долга.

Пик выплат ожидается в мае — 2,78 миллиарда долларов, назвал подробности источник. Кроме того, большие суммы предстоит отдать в июне (2,45 миллиарда долларов) и ноябре (2,29 миллиарда долларов).