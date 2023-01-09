Названа критичная для России цена на нефть Urals

Стоимость нефти Urals в 50 долларов за баррель грозит федеральному бюджету РФ резким падением доходов и большим, чем предполагалось, дефицитом и следующей за ним инфляцией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В издании со ссылкой на данные Минфина отметили, что экспортная цена российской нефти в декабре составила 50,47 доллара за баррель.

Этот показатель оказался почти на 20 долларов ниже средней цены, которую ведомство ожидало в 2023 году, и на 10 долларов ниже установленного странами G7 и Евросоюза потолка цен на топливо из РФ.

Такая низкая цена создает угрозу резкого падения доходов в федеральном бюджете. Он может потерять порядка двух триллионов нефтегазовых доходов, что в свою очередь ведет к рискам двузначной инфляции.