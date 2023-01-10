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1 час назад

Bloomberg: Китай стал покупать редкий сорт нефти из РФ

Газета.Ru

Китай, по предварительным данным, начал осуществлять импорт более широкого ассортимента российской нефти, в том числе редкий арктический сорт Arco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сведения аналитической компании Vortexa Ltd.

Согласно информации агентства, в КНР закупили три партии сырой нефти из Арктики, включая высокосернистую и плотную разновидность Arco. Речь о планируемых поставках России в январе или феврале текущего года.

При этом первые поставки в Китай начались еще в ноябре 2022 года.

Трейдеры обратили внимание, что данные закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти. В качестве примера приводится иракская Basrah Heavy.

«Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит», — подчеркнул ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

Ранее утверждалось, что Россия отправляет больше арктической нефти в Китай и Индию после санкций.

Bloomberg: нефть из России продается вполовину дешевле мировых цен

Также в The Epoch Times предположили, что Китай выиграет от ограничения цен на российскую нефть.

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