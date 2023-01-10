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1 час назад

Указ Путина об ответе на лимит цен на нефть включает отказ от работы с рядом трейдеров

RT на русскомиещё 1

Указ президента России об ответе на введение потолка цен на российскую нефть предполагает отказ от работы с трейдерами, которые используют лимит, заявили в Минэнерго.

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью, вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — пояснили в ведомстве.

27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цены на российскую нефть.

Bloomberg: Китай стал покупать редкий сорт нефти из РФ

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

Подробная информация о порядке применения указа президента России об ответе на потолок цен будет опубликована в ближайшее время.

Экономика,Владимир Путин,
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