Указ президента России об ответе на введение потолка цен на российскую нефть предполагает отказ от работы с трейдерами, которые используют лимит, заявили в Минэнерго.

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью, вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — пояснили в ведомстве.

27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цены на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.