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1 час назад

FT: уставшие от "тирании доллара" страны начали скупать золото ради замены запасов валюты

Газета.Ru

Страны, которые устали от «тирании доллара», начали активно закупаться золотом для того, чтобы заменить свои запасы иностранной валюты. Об этом пишет Financial Times.

FT: уставшие от «тирании доллара» страны начали скупать золото
Фото: UnsplashUnsplash

На фоне новостей о том, что совокупный объем закупок золота государствами за 2022 год составил 673 тонны, инвесторы беспокоятся по поводу того, что этот драгметалл будут использовать для обхода санкций. Учитывая, что страны Запада и Востока все больше отдаляются друг от друга, роль золота в национальных резервах только растет, заменяя так называемую тиранию доллара.

Однако часть экспертов рынка сомневается, что золото может стать заменой доллару, в частности для России и Китая, которые находятся под различными ограничениями. Несмотря на то, что расчеты в золоте производить значительно проще, Россия почти полностью исключена из международной банковской системы.

По словам авторов статьи, рост золотых запасов втайне является вполне прагматичным подходом России и Китая и становится продолжением политики для ухода от санкций. Поэтому тем органам, которые следят за исполнением санкций, необходимо обратить внимание на золотой рынок Лондона, который известен частой практикой отмывания денег.

9 января на сайте организации World Gold Council (WGC) сообщалось, что по итогам ноября 2022 года мировые Центробанки закупили в общей сложности 50 тонн золота. Всего за прошлый год официальные финансовые институты приобрели 673 тонны драгоценного металла, при этом большая часть активов была закуплена в третьем квартале.

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