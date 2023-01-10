Как в России собирают «налог Никиты Михалкова»

В России существует налог, направленный на защиту авторских прав. Еще в 2009 году в стране создали организацию РСП (Российский Союз Правообладателей). Президентом совета стал Никита Михалков. Спустя год начал действовать «Налог на Болванки». Подробности – в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

«Налог на болванки» представляет собой сбор в размере 1% за производство и импорт в Россию оборудования, которое воспроизводит музыкальные произведения, а также записывает аудиовизуальный контент. В списке такой продукции числятся диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, компьютеры, телевизоры, смартфоны и т.д. Перечень этих устройств утвержден постановлением правительства № 829 от 14 октября 2010 года.

Видео дня

Первые договоры об отчислении средств в пользу правообладателей были заключены 13 лет назад. На это подписались такие известные компании, как Canon, Sony, Casio, JVC, Fujifilm. Так, за ноябрь-декабрь 2010 года – за первые месяцы работы РСП - собрали в общей сложности 38 млн рублей. В 2011 году РСП получил уже 683 млн рублей. Согласно отчету РСП за 2018 год, сборы за год возросли на 46%, превысив 4,4 млрд руб. Следовательно, выплаты союза владельцам авторских и смежных прав возросли в 1,5 раза, до 2,9 млрд рублей. На конец того же года РСП заключил 5 тыс. договоров с правообладателями, что на 11% больше, чем годом ранее.

В 2019 году общие сборы вышеуказанного налога составили 4,6 млрд рублей. За 2020 год РСП собрал 6,1 млрд рублей. В 2020 году в сравнении с предыдущим увеличился объем средств, которые из этих сборов выделяют владельцам авторских и смежных прав, — в 1,4 раза, до 4 млрд рублей.

Примечательно, что 42% от сборов идут непосредственно по «авторским» отчислениям, а оставшаяся доля остается на функционирование самого союза.