В США заявили о падении доходов России из-за потолка цен на нефть

Доходы России снижаются из-за ограничения цен на нефть западными странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США.

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По его словам, несмотря на антироссийские санкции, у Европы на сегодняшний день достаточно запасов нефти и нефтепродуктов, в том числе из-за высоких температур. Собеседник издания добавил, что в связи с этим Евросоюз может противостоять «российскому давлению».

Представитель ведомства подчеркнул, что после ужесточения ограничений 5 февраля, когда потолок цен начнет действовать и на российские нефтепродукты, излишки топлива Москве в конечном итоге придется продавать в страны Африки и другие государства, которые ранее считались наиболее пострадавшими от завышенных цен.