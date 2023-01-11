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1 час назад

Заполненность газохранилищ Германии оценили

Lenta.ruиещё 2

Германии хватит запасов газа на текущую зиму даже в случае экстремально низких температур. Такую оценку дали эксперты ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES), пишет издание Bild.

Стало известно, переживет ли Германия зиму без российского газа
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что хранилища страны снова могут быть заполнены до следующей зимы даже при условии полной остановки поставок российского газа по трубопроводам в Европу. Эксперты спрогнозировали снижение объемов топлива в немецких хранилищах в январе и феврале, однако, по их мнению, уже начиная с апреля операторы смогут вновь пополнять резервуары. Установленный законом целевой показатель к первому ноября этого года — заполненность на 95 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Германии удалось сократить потребление газа из России до 20 процентов. Отмечалось, что в 2021 году этот показатель был равен 50 процентам. Германия компенсировала поставки российского газа, увеличив закупки топлива в Нидерландах, Бельгии и Франции.

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