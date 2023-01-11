Стало известно, переживет ли Германия зиму без российского газа

Уточняется, что хранилища страны снова могут быть заполнены до следующей зимы даже при условии полной остановки поставок российского газа по трубопроводам в Европу. Эксперты спрогнозировали снижение объемов топлива в немецких хранилищах в январе и феврале, однако, по их мнению, уже начиная с апреля операторы смогут вновь пополнять резервуары. Установленный законом целевой показатель к первому ноября этого года — заполненность на 95 процентов.