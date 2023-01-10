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1 час назад

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП в РФ в 2023 году

Елена Прошина

Объем ВВП России по итогам 2023 года сократится на 3,3%, а в следующем увеличится на 1,6%. Такой прогноз дал Всемирный банк в обновленном докладе «Глобальные экономические перспективы».

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП в РФ в 2023 году
Фото: 

«ВВП России в 2023 году, как ожидается, вновь снизится на 3,3% ввиду полной имплементации нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта природного газа из-за прекращения Москвой поставок в ЕС по трубопроводу "Северный поток — 1"», — говорится в докладе.

При этом еще в октябре 2022 года Всемирный банк прогнозировал снижение валового внутреннего продукта в РФ в 2023 году на 3,6%. В 2024 году ожидается возобновление роста на 1,6%, благодаря умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта при переориентировании на другие страны.

Экономика,Всемирный Банк,ЕС,
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