Центробанк с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке

Российские Центробанк и Минфин с 13 января возобновят валютные операции на внутреннем рынке. Речь идет о покупке и продаже юаня в рамках бюджетного правила, сообщила пресс-служба регулятора. "Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM)", - говорится в сообщении. Чтобы минимизировать влияние валютных интервенций на курс рубля и юаня, ЦБ будет совершать операции с ним равномерно в течение каждого торгового дня. Возобновление операций в иностранной валюте в рамках бюджетного правила означает, что регулятор будет покупать юани при высоких нефтегазовых доходах и продавать при низких. В отличие от аналогичных механизмов интервенций, которые проводил ЦБ до февраля прошлого года, теперь операции будут идти не со ставшими "токсичными" долларом и евро, а в китайской валюте. Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор. Как пояснили в Минфине, в январе государство будет именно продавать юани: по прогнозам ведомства, в январе Россия недополучит нефтегазовых доходов на 54,5 млрд рублей. Именно на эту сумму ЦБ должен продать юани. "Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб. В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы", - пояснили в министерстве. Минфин будет ежемесячно проводить оценку, сколько нефтегазовых доходов поступит в казну в текущем месяце. Для этого будут использоваться несколько параметров, среди которых фактические котировки на нефть марки Urals, курс рубля к доллару, экспортные цены на природный газ, прогнозируемые объемы добычи нефти и газа. "В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин России будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов", - пояснили в пресс-службе ведомства. После сообщений ЦБ и Минфина о применении валютных интервенций курс доллара к рублю на Мосбирже начал снижаться. К 13:50 мск он опустился на 87 копеек до 68,92 рубля. Таким образом, доллар впервые в 2023 году торгуется дешевле 69 рублей. После начала специальной военной операции на Украине и последовавших антироссийских санкций курс рубля сначала резко ослаб: в марте 2022-го доллар торговался по 120 рублей, евро - по 132 рубля. Затем национальная валюта начала плавно укрепляться. И до конца осени доллар и евро торговались в диапазоне 55-60 рублей. При этом ЦБ отменил операции с валютой на внутреннем рынке по бюджетному правилу еще 24 января 2022-го - за месяц до начала СВО. Такое излишнее укрепление рубля было невыгодно компаниям-экспортерам, а также бюджету. Летом вице-премьер Андрей Белоусов называл наиболее комфортным для российской промышленности курс в 70-80 рублей за доллар. Глава Минфина Антон Силуанов допускал валютные интервенции для стабилизации курса, но отмечал, что для России рискованно проводить операции с евро и долларом из-за санкций. Поэтому допускались интервенции через валюту дружественных стран. "Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы, чтобы влиять на курс, [инвестировать] в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы с долларом и евро можно будет регулировать стоимость доллара и евро к рублю", - говорил Силуанов.