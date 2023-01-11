Шольц выступил за общий ответ ЕС на экономическую политику США

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за создание общих европейских финансовых инструментов, чтобы страны Европейского союза (ЕС) могли конкурировать с Соединенными Штатами, направляющими значительные субсидии на внедрение и развитие зеленых технологий. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, Шольц поддерживает предложения, выдвинутые его партией (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ), и хочет призвать лидеров ЕС одобрить дополнительные инструменты финансирования, чтобы "европейские страны с более ограниченным бюджетом не остались позади в гонке за зеленые субсидии".

Согласно подготовленному СДПГ проекту европейской промышленной стратегии, который оказался в распоряжении агентства, предлагается разработать "европейскую промышленную инвестиционную программу с особым акцентом на технологии будущего, расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение промышленных инноваций". Как отмечается в документе, страны ЕС должны "конструктивно рассмотреть дополнительные инструменты совместного финансирования". При этом Bloomberg не исключает, что с этой целью ЕС может перераспределить неиспользованные средства из фонда восстановления после пандемии COVID-19.

Принятый прошлым летом в США закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.

Ранее во время визита в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции "угрожают расколоть Запад".