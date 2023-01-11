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1 час назад

Шольц выступил за общий ответ ЕС на экономическую политику США

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за создание общих европейских финансовых инструментов, чтобы страны Европейского союза (ЕС) могли конкурировать с Соединенными Штатами, направляющими значительные субсидии на внедрение и развитие зеленых технологий. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Шольц выступил за общий ответ ЕС на экономическую политику США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, Шольц поддерживает предложения, выдвинутые его партией (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ), и хочет призвать лидеров ЕС одобрить дополнительные инструменты финансирования, чтобы "европейские страны с более ограниченным бюджетом не остались позади в гонке за зеленые субсидии".

Согласно подготовленному СДПГ проекту европейской промышленной стратегии, который оказался в распоряжении агентства, предлагается разработать "европейскую промышленную инвестиционную программу с особым акцентом на технологии будущего, расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение промышленных инноваций". Как отмечается в документе, страны ЕС должны "конструктивно рассмотреть дополнительные инструменты совместного финансирования". При этом Bloomberg не исключает, что с этой целью ЕС может перераспределить неиспользованные средства из фонда восстановления после пандемии COVID-19.

Принятый прошлым летом в США закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.

Ранее во время визита в Вашингтон президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции "угрожают расколоть Запад".

Лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе в следующем месяце, чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на закон США.

Экономика,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,ЕС,
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