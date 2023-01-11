В России подешевел бензин

С 1 по 9 января средняя розничная цена на бензин в России снизилась на 0,02%, а дизельное топливо подорожало на 0,49%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Согласно опубликованной информации, 9 января средняя цена на бензин составляла 50,83 рубля за литр. В частности, бензин АИ-92 стоил 47,18 рублей, АИ-95 – 51,34 рубля, а АИ-98 – 61,61 рубля. Кроме того, с 26 декабря по 9 января бензин подешевел на 0,04%.

А вот дизельное топливо, наоборот, прибавило в цене 0,57%. На 9 января цена за литр дизельного топлива составила 58,7 рублей.

При этом, рост цен на бензин с 1 по 9 января был отмечен в 10 субъектах России. Сильнее всего топливо подорожало в Сахалинской области – на 0,5%. Снижение цен было также зафиксировано в 10 субъектах. Сильнее всего бензин подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 2%.