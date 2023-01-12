Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Годовая инфляция в России замедлилась

Lenta.ru

Годовая инфляция в России в период с 1 по 9 января 2023 года замедлилась до 11,65 процента по сравнению с 12,19% на 26 декабря 2022 года. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития о текущей ценовой ситуации.

Годовая инфляция в России замедлилась
Фото: ТАССТАСС

Так, в сегменте продовольственных товаров опережающими инфляцию темпами подорожали огурцы (на 13 процентов) и помидоры (на 12,9 процента) в годовом выражении. Стоимость плодоовощной продукции стала выше в среднем на 6,5 процента.

Среди непродовольственной продукции цены практически не изменились. На услуги цены выросли на 0,05 процента за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт.

При этом на туристические услуги цены снизились из-за того, что подешевели авиабилеты.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что показатель инфляции в России по итогам 2022 года составил 11,9 процента. При этом он полагает, что в первом квартале темпы роста цен снизятся, а во втором могут опуститься ниже целевых 4 процентов.

Экономика,Максим Решетников,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители