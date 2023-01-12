В Еврокомиссии поддержали планы Эстонии по конфискации активов РФ

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о планах Эстонии опубликовать собственный юридический план по конфискации арестованных на территории страны активов РФ.