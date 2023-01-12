Описана выгода России от потолка цен на нефть

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Россия усилила свою конкурентную позицию, отказавшись поставлять нефть тем странам, которые соблюдают потолок цен. Преференции получат те государства, которые заняли по отношению к Москве дружественную позицию, — заявил Васильев.

По словам экономиста, больше всего от этого выиграют страны ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, Венесуэла и страны Персидского залива. А основной ущерб это нанесет Европе, которая зависима от российского импорта, сказал Васильев.

Эксперт обратил внимание, что США при этом не несут особого урона, поскольку доля российской нефти на американском рынке прежде не превышала 5%.